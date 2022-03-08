Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил планируемую на четверг, 10 марта, встречу с министром иностранных дел России и заявил Сергеем Лавровым.

Он заявил, что настроен на серьезный разговор с Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье.

"Еще раз хочу подчеркнуть, если господин Лавров настроен на серьезный предметный разговор, то я к нему тоже готов", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что Киев давно хочет прямого разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава украинского МИД собирается сказать об этом Лаврову.

Ранее сообщалось, что Кулеба обсудил с генсеком ООН расширение гуманитарных операций в Украине.