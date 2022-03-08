Встреча Кулебы и Лаврова: появились первые подробности [ Редактировать ]
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Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил планируемую на четверг, 10 марта, встречу с министром иностранных дел России и заявил Сергеем Лавровым.
Он заявил, что настроен на серьезный разговор с Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье.
"Еще раз хочу подчеркнуть, если господин Лавров настроен на серьезный предметный разговор, то я к нему тоже готов", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что Киев давно хочет прямого разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава украинского МИД собирается сказать об этом Лаврову.
Ранее сообщалось, что Кулеба обсудил с генсеком ООН расширение гуманитарных операций в Украине.
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