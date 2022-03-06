Кулеба обсудил с генсеком ООН расширение гуманитарных операций в Украине [ Редактировать ]
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили условия доступа гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей городов, которые сильно пострадали из-за военной агрессии России.
Об этом сообщает министр Кулеба в Twiiter.
"Мы согласны с тем, что Россия должна немедленно прекратить огонь и разрешить гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей. Я призвал ООН увеличить объем гуманитарной помощи Украине", - рассказал глава МИД о телефонных переговорах с Гутерришем.
Также стороны обсуждали выполнение резолюции Генассамблеи ООН "Российская агрессия против Украины".
Генсек ООН, в свою очередь, в Twitter подтвердил переговоры с Кулебой и "подчеркнул приверженность ООН к расширению масштабов гуманитарных операций".
Гутерриш и глава МИД Украины также обсудили условия доступа гуманитарной помощи к нуждающимся и безопасной эвакуации мирных жителей, в том числе иностранцев из зон боевых действий.
Ранее Кулеба встретился с госсекретарем США на польской границе.
по теме
Также Джастин Трюдо сказал, что у его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии
С 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, в ряды территориальной обороны присоединились десятки тысяч украинцев
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что наша страна победит в войне с Россией
Министр отметил, что под давлением санкций от ЕС, Америки и Великобритании российская экономика уже начала сыпаться
В субботу, 5 марта, премьер-министр Украины Денис Шмигаль обратился к украинцам