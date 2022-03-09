Из Бучи и Ворзеля организовывают эвакуацию людей [ Редактировать ]
В среду, 9 марта, из Бучи и Ворзеля людей будут эвакуировать на железнодорожный вокзал Киева. Об этом сообщает Бучанский городской совет
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