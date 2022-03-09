Россия готовится к наступлению на Сумы: данные Генштаба [ Редактировать ]
Российские войска существенно снизили темпы продвижения войск, но не отказались от проведения наступательной операции. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя и Николаев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00.
Оккупанты пытаются "пробить" сухопутный коридор между оккупированным Крымом и континентальной частью Росси. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
- Продолжается формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшего опрокидывания в определенные районы на территории нашего государства.
- В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины.
- На Волынском направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.
- На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери и спешно выводится в районы восстановления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.
- Враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении Фастова противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий в указанном направлении.
- На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается восстановить наступление.
- Силами БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировав автотрассу Е95 в районе Залесья. Понес потери на подступах к Чернигову и другим направлениям. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещен БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва.
- На Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений 1-й танковой армии (до 11 БТГр), 20-й общевойсковой армии (до 8 БТГр), 6-й общевойсковой армии (до 3 БТГр) Западного военного округа, 14-го армейского корпуса Северного флота (к БТГр) пытается удержать рубеж от Северодонецка до Сум.
- Основные усилия сосредоточены на попытке оцепления города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр.
- Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.
- На Донецком направлении оккупанты силами 1-го, 2-го армейских корпусов и отдельными подразделениями из состава 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии (до 7 БТГр) пытаются продолжить наступательные действия на ранее выбранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской области.
- На Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49 общевойсковой армии, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии и Воздушно-Десантных Войск (до 17 БТГр) удерживает рубеж от Херсона до Розов. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсона для базирования боевых самолетов.
- В Южнобужском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.
Напомним, что по данным Генштаба, российская армия потеряла в Украине убитыми более 12 000 человек.
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