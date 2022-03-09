Российские войска существенно снизили темпы продвижения войск, но не отказались от проведения наступательной операции. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя и Николаев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00.

Оккупанты пытаются "пробить" сухопутный коридор между оккупированным Крымом и континентальной частью Росси. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Продолжается формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшего опрокидывания в определенные районы на территории нашего государства.

В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины.

На Волынском направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери и спешно выводится в районы восстановления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.

Враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении Фастова противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий в указанном направлении.

На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается восстановить наступление.

Силами БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировав автотрассу Е95 в районе Залесья. Понес потери на подступах к Чернигову и другим направлениям. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещен БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва.

На Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений 1-й танковой армии (до 11 БТГр), 20-й общевойсковой армии (до 8 БТГр), 6-й общевойсковой армии (до 3 БТГр) Западного военного округа, 14-го армейского корпуса Северного флота (к БТГр) пытается удержать рубеж от Северодонецка до Сум.

Основные усилия сосредоточены на попытке оцепления города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр.

Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.

На Донецком направлении оккупанты силами 1-го, 2-го армейских корпусов и отдельными подразделениями из состава 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии (до 7 БТГр) пытаются продолжить наступательные действия на ранее выбранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской области.

На Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49 общевойсковой армии, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии и Воздушно-Десантных Войск (до 17 БТГр) удерживает рубеж от Херсона до Розов. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсона для базирования боевых самолетов.

В Южнобужском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.

Напомним, что по данным Генштаба, российская армия потеряла в Украине убитыми более 12 000 человек.