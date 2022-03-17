В Мариуполе из руин Драмтеатра пытались достать людей: начался обстрел [ Редактировать ]
Сотрудники СБУ попытались извлечь украинских граждан из-под завалов разрушенного российскими оккупантами Мариупольского драматического театра - войска рф открыли по ним огонь. Об этом сообщает полк "Азов".
Таким образом россияне сначала сбросили две сверхмощные бомбы на здание, где прятались гражданские, а теперь не позволяют оказывать помощь оказавшимся под завалами людям.
Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл. pic.twitter.com/OATPcvdhs8— АЗОВ (@Polk_Azov) March 17, 2022
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