Главе Луганской областной администрации Сергею Гайдаю российские оккупанты предлагали сдаться. Такие "предложения" поступали и другим представителям местной власти, трое из которых согласились.

Об этом глава Луганской ОГА рассказал в интервью РБК-Украина.

"Всем поступали такие предложения и мне непосредственно также...На оккупированных территориях у нас, к сожалению, есть как минимум три таких случая. Это в Станице, в Меловом и в Марковке. Все остальные отказались сотрудничать с оккупантами", - рассказал он.