Оккупанты предлагали главе Луганской ОГА сдаться [ Редактировать ]
Главе Луганской областной администрации Сергею Гайдаю российские оккупанты предлагали сдаться. Такие "предложения" поступали и другим представителям местной власти, трое из которых согласились.
Об этом глава Луганской ОГА рассказал в интервью РБК-Украина.
"Всем поступали такие предложения и мне непосредственно также...На оккупированных территориях у нас, к сожалению, есть как минимум три таких случая. Это в Станице, в Меловом и в Марковке. Все остальные отказались сотрудничать с оккупантами", - рассказал он.
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