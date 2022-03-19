Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на заявление главы российского МИД рф сергея лаврова о намерениях рф уничтожать конвои с помощью от западных стран на территории Украины, и что любые поставки оружия в нашу страну "станут законной целью" для оккупантов.

Во время пресс-брифинга спикер Белого дома отметила, что "на территории Украины нет американских войск", а все силы США действуют исключительно на территории НАТО.

Так, Псаки преуменьшила угрозы лаврова относительно поступающей материальной помощи в Украину после того, как президент США Джо Байден пообещал направить более 800 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности.

"Поскольку мы говорим об операциях по передвижению конвоев и перемещению помощи, то это не те органы, которые будут перемещать эту помощь внутри Украины... Мы внимательно следим за действиями, за продолжающейся эскалацией действий россиян, и мы будем внимательно следить, если они продолжат эту угрозу", - сказала она.

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