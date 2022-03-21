В воскресенье, 20 марта, в Киеве прогремело несколько взрывов, в результате которых начался пожар в Подольском районе. Горит ТРЦ.

Спасатели ликвидируют сильнейший пожар. В настоящее время известно об одном погибшем. Все службы - спасательные, медики, полиция - работают на месте. Информация уточняется.