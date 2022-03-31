Найближчим часом російські окупанти зосередять свої авіаудари по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу. Про це повідмляє CNN з посиланням на неназваного високопосадовця Міністерства оборони США.

Росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойової авіації впродовж останньої доби, загалом понад 300 вильотів, і їхні удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, та операцію Об’єднаних сил - по суті, на Донбасі. Оце загалом чотири основні напрямки, за якими вони чинять авіаудари.

У Пентагоні попереджають, що в Києві зберігається великий ризик подальших авіаударів. Радник глави Офісу президента Україна Олексій Арестович спростовує чутки про масований ракетний удар по Україні цієї ночі. І просить не панікувати.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України.

У районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО С-300 для їх прикриття.