У Пентагоні попереджають про авіаудари по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу - CNN [ Редагувати ]
Найближчим часом російські окупанти зосередять свої авіаудари по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу. Про це повідмляє CNN з посиланням на неназваного високопосадовця Міністерства оборони США.
Росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойової авіації впродовж останньої доби, загалом понад 300 вильотів, і їхні удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, та операцію Об’єднаних сил - по суті, на Донбасі. Оце загалом чотири основні напрямки, за якими вони чинять авіаудари.
У Пентагоні попереджають, що в Києві зберігається великий ризик подальших авіаударів. Радник глави Офісу президента Україна Олексій Арестович спростовує чутки про масований ракетний удар по Україні цієї ночі. І просить не панікувати.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України.
У районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО С-300 для їх прикриття.
по темі
29 березня супутник WorldView-3 компанії Maxar Technologies зробив знімок, на якому видно, як сотні людей стоять у черзі біля продуктового магазину в Маріуполі
Окупанти завдали два ракетні удари по Дніпру. Ціллю загарбників стала нафтобаза. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук
В субботу, 26 марта, российские оккупанты открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай
Вражеский обстрел повредил две жилые многоэтажки в Дарницком районе. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали, двое из них госпитализированы. На месте продолжают работу спасатели и медики
Как не подвергнуть себя и других опасности постами в соцсетях Что можно и нельзя публиковать в соцсетях во время тревоги или авиаудара: подробная инструкция