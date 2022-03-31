На Харківщині окупанти створюють нове угруповання військ для наступу на Донбас - Генштаб [ Редагувати ]
Російські окупанти збільшують військові угруповання на Харківщині, Донеччині та Луганщині, мінують території, звідки відступають, і завозять ракетні установки до Білорусі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 31 березня.
- Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ.
- Ворог продовжує атакувати місто Попасна, ймовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.
- На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського Гомеля найманців з країн Близького Сходу. 29 березня прибули 200 найманців до військового аеродрому Гомель.
- росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. У районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО С-300 для їх прикриття.
- Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Почастішали випадки використання противником мін-пасток.
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