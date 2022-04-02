Переговори з Україною йдуть непросто, але вони мають тривати. Про це заявив прессекретар президента росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1".

Ми були б раді продовжувати переговори саме в Білорусі. Але цього не хочуть українці. Для них це чомусь або незручно, або з якихось інших причин. Але погодьтеся, що головне - намацати те місце, де ми сходимося з українськими перемовниками. І головне, щоб вони тривали. Хоч у Стамбулі, хоч десь. Але головне, щоб тривали. Тому що зрештою всі хочуть, щоб цілі "військової операції" (війни проти України - ред.) були досягнуті якнайшвидше і ці бойові дії припинилися. Це можливо шляхом цих мирних переговорів. Хоча вони йдуть непросто.

За словами Пєскова, однією з головних завдань вторгнення є відновлення "ЛНР" і "ДНР" у межах 2014 року. Також Росія хоче, щоб в Україні заборонили прояви "націоналізму", а також поновили позиції російської мови.

Речник путіна стверджує, що "демілітаризація" України йде повним ходом, військова інфраструктура багато в чому зруйнована.

Пєсков назвав Україну "складною країною" для Росії, яка зараз Україна "не є дружньою державою ані для Росії, ані для Білорусі".

У Кремлі наголосили, що напад на Білорусь прирівнюється до нападу на Росію.