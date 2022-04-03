Зі звільнених районів Київщини вивезли 410 тіл мирних мешканців - Венедіктова [ Редагувати ]
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова поділилася попередніми наслідками звірств російських окупантів у Київській області.
Виявили вже понад чотири сотні вбитих мирних мешканців.
"З районів звільненої Київщини вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів, судмедексперти вже оглянули 140", – заявила Венедіктова.
Також раніше Венедіктова назвала кількість затриманих колаборантів.
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