Венедіктова назвала кількість затриманих колаборантів [ Редагувати ]
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила кількість утримуваних під вартою підозрюваних у державній зраді. Їх затримали від початку російського воєнного вторгнення.
Кількість затриманих впритул наблизилося до сотні. З часу ж ухвалення закону про колабораціонізм з'явилося четверо підозрюваних.
"Я скажу загальну цифру. Взагалі у нас 99 осіб під вартою саме за цими статтями або дотичними (йдеться про державну зраду - ред.). Це суто під вартою. Але якщо говорити про колаборантів, які з'явилися - то їх чотири. Але це тому, що час прийняття (закону про колаборантів - ред.) був пізніше", - заявила Венедіктова.
по темі
Напередодні вони відмовлялися співпрацювати з російськими військами
Переговорний процес між Україною і росією набув ознак конструктивного діалогу
Дві країни Ради безпеки ООН заявили про готовність стати гарантом безпеки для України
Протягом доби до Запоріжжя були евакуйовані 1458 людей
Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України кров'ю вибороли для нашої країни ідеальні умови для вступу до Євросоюзу