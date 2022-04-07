В США підтримали закон, який прискорить поставки військової техніки в Україну [ Редагувати ]
Сенат США одноголосно підтримав закон, який прискорить поставки військової техніки в Україну. Таке ж рішення має прийняти Палата Представників. Про це повідомляє Politico.
Програма ленд-лізу востаннє діяла за часів Другої Світової війни та дозволила США безперешкодно постачати підсилення союзників за спрощеною системою.
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