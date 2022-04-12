У Луганській області окупанти зруйнували ще 12 житлових будинків, є жертви [ Редагувати ]
Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Вони зруйнували 12 житлових будинків, 7 - цієї ночі. Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
У Лисичанську є жертви, один чоловік загинув і ще три людини отримали поранення. Двох людей вчасно евакуювали з-під обстрілів. У Рубіжному після обстрілів загорілися три будинки.
Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць знаходяться кадирівці або безпосередньо в зоні активних бойових дій. Тому пожеж і відповідно руйнувань в Рубіжному набагато більше.
За його словами, два будинки горіли вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два і кілька господарських будівель - в Новодружеську.
У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум'ям охопило хвойну підстилку. Всього в області бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.
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