У районі Севастополя в окупованому Росією Криму перебувають 39 російських бойових кораблів чи катерів. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням га джерела у розвідці.

Станом на 15 квітня в районі бухт Севастополя виявлено 39 бойових кораблів і катерів. Серед них:

9 великих десантних кораблів;

5 підводних човнів;

2 ракетних кораблі на повітряній подушці;

5 малих протичовнових кораблів;

2 малих ракетних кораблі;

2 сторожових кораблі;

3 протидиверсійні катери;

1 середній розвідувальний корабель;

2 ракетних катери;

2 малих ракетних катери;

3 тральщики;

1 патрульний човен;

2 патрульних кораблі.

У порівнянні з 10 квітня помічено збільшення угруповання Чорноморського флоту рф на два великих десантних кораблі й один малий протичовновий корабель. Пішли від Севастополя два малі ракетні кораблі, сторожовий корабель, два протидиверсійні катери й один морський тральщик.

Також розвідка має дані про перебування у водах окупованого Севастополя групи кораблів і суден ВМС України. Це, зокрема:

підводний човен "Запоріжжя";

корабель управління "Славутич";

три малих протичовнових кораблі "Луцьк", "Тернопіль" і "Хмельницький";

два тральщики "Черкаси" й "Чернігів";

морський буксир "Кременець";

торпедолов "Херсон".

Нагадаємо, що ЗСУ ракетним ударом знищили ракетний крейсер "Москва" - флагману Чорноморського флоту РФ.