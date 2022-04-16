Поблизу окупованого Севастополя перебуває 39 бойових кораблів і катерів рф - розвідка [ Редагувати ]
У районі Севастополя в окупованому Росією Криму перебувають 39 російських бойових кораблів чи катерів. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням га джерела у розвідці.
Станом на 15 квітня в районі бухт Севастополя виявлено 39 бойових кораблів і катерів. Серед них:
- 9 великих десантних кораблів;
- 5 підводних човнів;
- 2 ракетних кораблі на повітряній подушці;
- 5 малих протичовнових кораблів;
- 2 малих ракетних кораблі;
- 2 сторожових кораблі;
- 3 протидиверсійні катери;
- 1 середній розвідувальний корабель;
- 2 ракетних катери;
- 2 малих ракетних катери;
- 3 тральщики;
- 1 патрульний човен;
- 2 патрульних кораблі.
У порівнянні з 10 квітня помічено збільшення угруповання Чорноморського флоту рф на два великих десантних кораблі й один малий протичовновий корабель. Пішли від Севастополя два малі ракетні кораблі, сторожовий корабель, два протидиверсійні катери й один морський тральщик.
Також розвідка має дані про перебування у водах окупованого Севастополя групи кораблів і суден ВМС України. Це, зокрема:
- підводний човен "Запоріжжя";
- корабель управління "Славутич";
- три малих протичовнових кораблі "Луцьк", "Тернопіль" і "Хмельницький";
- два тральщики "Черкаси" й "Чернігів";
- морський буксир "Кременець";
- торпедолов "Херсон".
Нагадаємо, що ЗСУ ракетним ударом знищили ракетний крейсер "Москва" - флагману Чорноморського флоту РФ.
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