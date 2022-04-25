Купити "Байрактар", "Джавелін" та навіть найбільшого у світі українського транспортного літака "Мрію" тепер можна у звичайному магазині. Щоправда, у відділі іграшок. Ніжинська іграшкова фабрика оновила асортимент до вимог часу. Як створюють плюшеву зброю та літаки - розповість Ольга Жидецька.

Швачки ніжинської фабрики м'яких іграшок акуратно відстрочують деталі до грізних "Джавелінів", дбайливо з'єднують елементи фюзеляжу легендарної "Мрії"… Над іграшками, на створення яких надихнула війна, на підприємстві трудиться цілий цех. Жінки зі сльозами на очах кажуть - для них це більше, ніж просто робота.

Оксана Карпинська, швачка:

В іграшку "Мрія" я вкладаю всю свою любов. Я дуже сподіваюся, що ми дуже швидко переможемо. Все у нас буде гарно і "Мрію" ми знову побудуємо.

Менеджери підприємства розповідають, у перші дні війни, коли їхнє місто опинилося в оточенні російських окупантів, розгубилися. Адже відчували відповідальність за свій колектив. Тож влаштували мозковий штурм як реорганізуватися, щоби люди й надалі мали роботу. Так і з'явилася ідея створити нову лінійку продукції, що відповідатиме духові часу. Шити вирішили речі, які стали символами перемоги та незламності для українців.

Людмила Савич, керівниця відділу продажів:

Коли ми створювали літачок "Мрія", він, ми його зробили бистро, швидко. Він родився. Але ми бачимо ну наче б "Мрія" і не "Мрія". І лише, коли ми написали на ньому напис "Мрія", він засяяв, він нас окрилив.

Плюшеві "Джавеліни", "Байрактари" та "Мрії" дітлахам припали до душі. Й перші партії такої продукції вже надійшли до українських крамниць. Жінки ж, що працюють на фабриці тішаться, адже і вони роблять свій посильний внесок у наближення такої жаданої для всіх - і дорослих і маленьких українців - перемоги.

Наталія Тарасенко, швачка: