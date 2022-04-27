Радник голови офісу президента України та учасник російсько-українських мирних переговорів Михайло Подоляк прокоментував у Telegram вибухи у російських прикордонних регіонах.

Білгородська, Воронезька, Курська області тепер теж починають активно вивчати таке поняття як "демілітаризація". Роззброєння. У цих російських областях періодично горять великі паливні бази, що забезпечували паливом бронетехніку армії росії, і вибухають склади боєприпасів. З різних причин. І роблять це все активніше та впевненіше. Як це пояснити? Дуже просто.

Подоляк попереджає, що якщо росіяни вирішили масово атакувати іншу країну, "масово вбивати там усіх підряд, масово тиснути танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати".

За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться. І тому роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний, природний процес. Карма - штука жорстока.

У своєму повідомленні радник Офісу президента не підтвердив та не спростував причетність України до вибухів у російських прикордонних регіонах.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 квітня вибухи лунали в Білгородській, Курській та Воронезькій областях.