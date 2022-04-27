"Карма - штука жестокая": Подоляк прокоментував вибухи на території росії (відео) [ Редагувати ]
Радник голови офісу президента України та учасник російсько-українських мирних переговорів Михайло Подоляк прокоментував у Telegram вибухи у російських прикордонних регіонах.
Білгородська, Воронезька, Курська області тепер теж починають активно вивчати таке поняття як "демілітаризація". Роззброєння. У цих російських областях періодично горять великі паливні бази, що забезпечували паливом бронетехніку армії росії, і вибухають склади боєприпасів. З різних причин. І роблять це все активніше та впевненіше. Як це пояснити? Дуже просто.
Подоляк попереджає, що якщо росіяни вирішили масово атакувати іншу країну, "масово вбивати там усіх підряд, масово тиснути танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати".
За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться. І тому роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний, природний процес. Карма - штука жорстока.
У своєму повідомленні радник Офісу президента не підтвердив та не спростував причетність України до вибухів у російських прикордонних регіонах.
Нагадаємо, що у ніч проти 27 квітня вибухи лунали в Білгородській, Курській та Воронезькій областях.
по темі
У середу вранці, 27 квітня, у російському Воронежі прогриміли два вибухи, або "хлопки", як їх називають у росії
У Полтаві повідомили подробиці нічних вибухів, які вночі чули місцеві жителі
Україна виключає свою демілітаризацію, яка є однією з вимог російської федерації
Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила росію права на проведення чемпіонату світу 2023 року. Першість світу мала пройти у Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня, нового господаря чемпіонату поки не визначили