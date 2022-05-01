Після місячного голодування у Бучі, поки місто було в окупації, на 85-му році життя померла Любов Панченко - українська художниця, шістдесятниця, лауреат Премії імені Василя Стуса. Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

На 85-му році життя відійшла у вічність Почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модел’єрка Любов Панченко. Вона - з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури.

Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її картини приховували. Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали.

Впродовж місяця 84-річна художниця перебувала у своєму будинку та голодувала. Ймовірно, її організм не витримав такого випробування.





Панченко у 1960-ті роки був однією з представниць нового напряму в українському мистецтві, яка використовувала у своїх роботах національні мотиви. Вона створювала як графічні та мальовничі роботи, так і моделі одягу та вишивок, що друкувалися у популярних на той час журналах для жінок.

Після закінчення "відлиги" роботи Панченка кілька десятиліть практично не виставлялися. Нині її роботи перебувають у колекціях українських музеїв та приватних зібраннях.

Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.