Окупанти обстріляли Дніпропетровщину [ Редагувати ]
У неділю, 1 травня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив про новий обстріл Синельниківського району російськими окупантами.
Про це повідомляє очільник області у своєму Telegram-каналі.
Резніченко заявив про черговий обстріл військами рф населених пунктів району, що межує з Донецькою і Харківською областями. Цього разу не обійшлося без постраждалих.
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