Рада заборонила діяльність проросійських партій [ Редагувати ]
В Україні відтепер буде заборонена діяльність проросійських партій. Депутати підтримали відповідне рішення 330-ма голосами. Про це повідомляє голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
Нарешті ми перестанемо толерувати нашому політикумі "руський мір", який несе тільки розруху в Україні.
Законопроектом 7172-1 передбачається заборона партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;
- глорифікацію, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань рф, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих рф, а також представників окупаційної адміністрації рф, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".
Нагадаємо, що президент Зеленський вперше з початку війни виступив у Раді.
по темі
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до Верховної Ради України по відеозв'язку перед і докладно розповів про те, що увійде до нового пакету військової допомоги на суму 300 млн фунтів стерлінгів
Серед російських військових шириться інформація, що бойові дії в Україні можуть тривати до вересня 2022 року. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України
Фінська компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з "Росатомом" на будівництво АЕС "Ханхіківі-1". На це рішення вплинула і російська агресія проти України
Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Про це заявив міністр закордонних справ росії Сергій Лавров, маючи на увагу президента України Володимира Зеленського
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України провели телефонну розмову, під час якої обговорили запит Білого дому до Конгресу про надання Києву допомоги на $33 млрд