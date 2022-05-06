Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наразі немає ознак того, що війна росії проти України скоро завершиться. Про це стало відомо під час трансляції засідання Chatham House.

Президент пояснив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якомога швидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відбудову зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані в росії.

Сьогодні 72-та доба повномасштабної війни, і ми не бачимо кінця війни поки. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання від російської сторони, щоби завершити її. І ми не бачимо задовільних вирішень щодо викликів, які спровокувала росія цією війною.

Президент наголосив, що російсько-українська війна матиме глобальні наслідки в багатьох царинах. Передовсім, ідеться про виклики для продовольчої безпеки сотень мільйонів людей, зокрема на Близькому Сході. Адже, за словами Зеленського, порушені традиційні ланцюжки постачання ключових продуктів харчування в регіоні.

З 24 лютого не було жодного дня, щоб ми не вели переговори щодо надання нам зброї, посилення санкцій проти росії тощо. І не було жодного дня, коли ми б не вели перемовини щодо безпечного виходу і "зеленого коридору" для людей, які перебувають в облозі в Маріуполі.

Президент додав, що світові лідери починають усвідомлювати глобальні наслідки цієї війни, хоча в перші дні вони мали песимістичні очікування щодо здатності України чинити відсіч російській агресії.