Російські військові діють за наказом президента володимира путіна щодо заблокованих на "Азовсталі" у Маріуполі. Про це заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук підписати документ щодо евакуації людей з території заводу.

Ми виходимо зі слів нашого президента, в яких йшлося про можливість усіх цивільних вийти з території заводу та залишити цю територію в будь-якому напрямку на їхній вибір... Щодо військових, то було сказано, що вони також можуть вийти, склавши зброю, до них ставитимуться відповідним чином, усім пораненим буде надана необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що Україна пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ. Росіяни поки відмовляються, переговори тривають.