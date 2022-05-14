Країни групи "Великої сімки" (G7), до якої входять США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія, Канада та Франція) не визнають зміни кордонів в Україні. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Ми ніколи не визнаємо зміни кордонів, які росія хоче здійснити силою.

Це також випливає зі спільної заяви голів зовнішньополітичних відомств "Великої сімки", яку ухвалили за підсумками зустрічі у Вангельсі (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн) на півночі ФРН.

Ми ніколи не визнаємо кордони, які росія намагалася перекроїти через військову агресію.

Глави МЗС країн G7 зобов'язались поставляти зброю Україні "доки це буде необхідно".

Ми продовжуватимемо надавати нашу військову допомогу Україні доти, поки це буде необхідно.

Країни G7 пообіцяли продовжити вводити нові санкції, зокрема проти тих секторів економіки, "від яких росія особливо залежить". Згідно з заявою, країни G7 далі працюватимуть над введенням ембарго на нафту з росії.

Ми знову підтверджуємо нашу готовність розширювати економічний та політичний тиск на росію, продовжуючи працювати разом.

Також країни G7 закликали Китай "не допомагати росії у її агресивній війні", а також в обході санкцій західних країн.

Як повідомляли "Подробиці", лідери "Великої сімки" заявили про намір не допустити перемоги росії в Україні.