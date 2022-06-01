У Миколаєві внаслідок обстрілу загинули дві людини, двоє поранені (фото) [ Редагувати ]
У Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу 1 червня загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах міста. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі.
Одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну - госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя. Також відомо про ще двох поранених.
В одному домі пошкоджений газопровід - без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою - порив водопроводу. Після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, наразі енергетики оперативно все відремонтували.
Нагадаємо, що очільник Миколаївської області Віталій Кім розповів, чи можна повертатися до Миколаєва.
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