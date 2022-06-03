Британія надасть Україні ракетні системи середньої дальності [ Редагувати ]
Великобританія має намір надати Україні ракетні системи середньої дальності після того, як США і Німеччина заявили, що будуть оснащувати країну в її боротьбі проти російського вторгнення.
Про це заявив Міністр оборони Британії Бен Уоллес.
За словами міністра, Великобританія відправить невизначену кількість пускових установок M270, які можуть стріляти ракетами з точним наведенням на відстань до 80 кілометрів.
Він додав, що українські війська також пройдуть навчання у Великій Британії щодо використання цього обладнання.
Уоллес заявив, що рішення про надання систем було прийнято в тісній співпраці з урядом США, яке заявило, що поставить Україні сучасні ракетні системи, звані HIMARS. Ці дві ракетні системи схожі, хоча американська система має колеса, в той час, як британська, побудована в США, працює на гусеницях.
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