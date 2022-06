Європейський союз прийняв шостий пакет санкцій проти росії. Патріарх Кирил так й не потрапив до списку обмежень.

Про це сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Як відзначив Боррель, заборона 90% імпорту російської нафти завдасть серйозного удару по військовим запасам країни-окупанта.

Тим часом відкликання патріарха Кирила з шостого пакета є наслідком одностайності щодо прийняття рішень країнами ЄС.

"Релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності за підтримку путінської війни", - відзначив голова дипломатії ЄС.

