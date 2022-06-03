"Повинен нести відповідальність": Боррель про виключення патріарха Кирила з санкцій ЄС [ Редагувати ]
Європейський союз прийняв шостий пакет санкцій проти росії. Патріарх Кирил так й не потрапив до списку обмежень.
Про це сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Як відзначив Боррель, заборона 90% імпорту російської нафти завдасть серйозного удару по військовим запасам країни-окупанта.
Тим часом відкликання патріарха Кирила з шостого пакета є наслідком одностайності щодо прийняття рішень країнами ЄС.
"Релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності за підтримку путінської війни", - відзначив голова дипломатії ЄС.
Banning 90% of Russian oil imports gives a big blow to Putin’s war chest.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2022
Withdrawal of Patriarch Kyrill shows limits of foreign policy based on unanimity.
Religious leaders should not be shielded from responsibility for supporting Putin’s war.
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