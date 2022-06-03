путін назвав п'ять способів вивезення зерна з України [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін заявив, що проблем із вивезенням зерна з України "не існує".
На думку диктатора, яку він озвучив в інтерв'ю пропагандистським розЗМІ, українське збіжжя можна вивозити за п'ятьма напрямками: через українські порти, але їх потрібно розмінувати, через Польщу, Дунаєм через Румунію, через Азовське море, і - "найлегший і найдешевший спосіб" - через Білорусь. Але для цього з республіки потрібно зняти санкції.
Самое простое - это вывоз с территории Белоруссии, самое дешевое. Оттуда - сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, но, во всяком случае, президент Белоруссии Александр Григорьевич, ставит вопрос именно так.
США та їхні союзники звинувачують росію у навмисному блокуванні постачання сільгосппродукції з України, заявляючи, що це може призвести до світового голоду.
16 травня газета The Wall Street Journal повідомила, що генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити обмеження на експорт калійних добрив з росії та білорусі в обмін на пропуск суден з зерном із українських портів.
За даними ООН на 1 травня, у портах України заблоковано 4,5 млн тонн зерна, призначеного для експорту.
Нагадаємо, що окупанти масово вивозять українське зерно до Криму. Президент Зеленський заявив, що "деякі країни" хотіли купити вкрадене українське зерно.
Туреччина входить до числа країн, що купують зерно, яке росія вкрала в України. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.
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