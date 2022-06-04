Скасування ЄС мит на український експорт набуло чинності [ Редагувати ]
У суботу, 4 червня, рішення Європейського Союзу про скасування мит на українські товари терміном на рік набуло чинності. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Тепер на рік призупиняються всі антидемпінгові мита на імпорт товарів походженням з України та застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.
Тарифи, прописані в угоді, будуть тимчасово припинені. Йдеться про мита для промислової продукції, припинення застосування системи вхідних цін для фруктів і овочів і всіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції.
Україна дотримуватиметься європейських правил щодо походження товарів та відповідних процедур у рамках Угоди про асоціацію, утримуватиметься від будь-яких нових обмежень на імпорт з ЄС, та забезпечуватиме повагу до демократичних принципів, прав людини та основних свобод, верховенства права, боротьба з корупцією.
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