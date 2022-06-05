Обстріл Києва: окупанти випустили ракети з акваторії Каспійського моря [ Редагувати ]
Ракетний обстріл Києва зранку 5 червня здійснювався з акваторії Каспійського моря. Одну з ворожих ракет збили сили ППО.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Сьогодні, 5 червня, зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва. Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" їх було виявлено та обстріляно - знищена одна крилата ракета", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, росія випустила ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з акваторії Каспійського моря.
Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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