Під час ранкового обстрілу Києва російські військові вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу. Окупанти випустили чотири ракети. Про це повідомляє голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін в Telegram.

Внаслідок обстрілу поранення отримав один залізничник. Йому надали медичну допомогу.

Камишін запевнив, що на території ДВРЗ не було військової техніки. Завод займається ремонтом піввагонів та зерновозів. Водночас Міноборони рф заявляє, що на підприємстві нібито знаходилися танки Т-72 та інша бронетехніку, яку передали східноєвропейські країни.

"Я офіційно запрошую всіх журналістів - і українських, і іноземних сьогодні на ДВРЗ. Ми підтвердимо, що Росія вчергове збрехала. І що їх справжня ціль - економіка України та мирне населення", - зазначив Камишін.