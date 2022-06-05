Фото: в США готують до відправки в Україну вертольоти Мі-17 / t.me/ermaka2022

США готуються передати Україні гвинтокрили Мі-17. Вертольоти вже завантажують на одній із баз Повітряних сил США.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки", - написав Єрмак.

Зазначимо, що Мі-17 є багатоцільовими військово-транспортними вертольотами, які можуть використовуватися для десантування, а також виконання бойових та спеціальних завдань. Цей вертоліт є один із наймасовіших в історії авіації.