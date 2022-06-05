США готують до відправлення в Україну гелікоптери Мі-17 [ Редагувати ]
США готуються передати Україні гвинтокрили Мі-17. Вертольоти вже завантажують на одній із баз Повітряних сил США.
Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки", - написав Єрмак.
Зазначимо, що Мі-17 є багатоцільовими військово-транспортними вертольотами, які можуть використовуватися для десантування, а також виконання бойових та спеціальних завдань. Цей вертоліт є один із наймасовіших в історії авіації.
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