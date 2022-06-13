Карта бойових дій в Україні: що відбувається на фронтах [ Редагувати ]
На понеділок, 13 червня, з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні. Про це повідомляє сервіс DeepStateMAP.
Так, росія продовжує спроби прорватися у Слов'янському напрямку, захопити разом зі Слов'янськом та Краматорськом.
Ситуація не змінюється й у районі Сєверодонецька. При цьому тут ЗСУ вдалося вибити окупантів із невеликої ділянки.
Також ворог намагається атакувати в районі Верхньоторецького, де вже помітні значні успіхи.
Судячи з напряму атак, ворог не збирається зупинятися. У районі Харкова окупанти продовжують атакувати, але ЗСУ тут має значну перевагу і глушить усі спроби росіян.
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