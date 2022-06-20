Окупанти розгорнули біля кордону ЗРК C-300 [ Редагувати ]
Окупанти розгорнули дивізіон ЗРК C-300 біля кордону з Україною. Минулої доби ворог посилив активність бойової авіації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ,
Так, на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу і підрозділу повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону в Брянській і Курській областях.
У Брянській області ворог розгорнув ракетний дивізіон ЗРК з-300в4.
по темі
Військові навчання у білорусі ніяк не завершаться. Таке затяжне брязкання зброєю попід нашим кордоном тримає всіх у напрузі - і жителів прикордоння, і військових. Втім, поки армійці жодних провокацій не фіксують - але всі у повній бойовій готовності.
Правоохоронці викрили чергову схему для незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон
На понеділок, 13 червня, з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні
Чоловікам з IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану
У білорусі на кордоні з Україною зібрали до семи батальйонів