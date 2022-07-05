Викрадення, залякування та тортури - це вже візитівка російських військових. На окупованих територіях місцеві люди під постійним психологічним тиском. Будь-кого з мирних мешканців, можуть викрасти й вивезти у невідомому напрямку озброєні росіяни. І серед них жителі Енергодара.

Ми пам'ятаємо, як там люди - у перші дні війни - беззбройні з українськими прапорами у руках - йшли на військову техніку окупанта. Чотири місяці Енергодар перебуває під контролем орди. Що там відбувається зараз і в якому режимі працює атомна станція - дивіться далі.

Сергій - працівник Запорізької атомної станції. Розповідає, як постраждав, коли окупанти розстріляли його у власній оселі. Це сталося наприкінці травня посеред білого дня. Через свавілля рашистів чоловік дістав п'ять кульових поранень.

Сергій, працівник Запорізької АЕС:

Перше поранення пішло мені у вухо, заціпило ще щоку, потім бров. Ну і потом пішло - рука, нога, живот і, ну п'ять куль.

Медики оперували постраждалого десять годин і не давали жодних прогнозів. Потім було ще з півдесятка операцій, по одній щодня. Зараз Сергій уже виїхав з Енергодару. Попереду - місяці лікування та реабілітації.

Енергодар під окупацією вже чотири місяці. І місцеві живуть у страху і тиску, бо ж у місті зараз єдиний закон - сили. Російські військові коять усе, що заманеться. Мародерство і грабунки - не найстрашніші їх злочини. Кілька днів тому окупанти забили до смерті водолаза гідроцеху атомної станції, розповідає міський голова Дмитро Орлов.

Дмитро Орлов, міський голова Енергодару:

За інформацією, яку ми можемо черпати з соцмереж, було зрозуміло, що вони хочуть осушити басейни й один з таких ймовірних прикладів, що вони намагались водолазів змусити пірнати у технологічні споруди, технологічні водойми атомної станції. Наскільки мені відомо, він відмовився... Лікарі, коли його побачили, сказали, що вони в житті ніколи не бачили таких ускладнень.

Правоохоронці розслідуватимуть кожен злочин вчинений окупантами. Дмитро Орлов зазначає: останнім часом в Енергодарі почастішали випадки викрадання людей.

Дмитро Орлов, міський голова Енергодару:

Ситуація досить ускладнена вже не десятки, вже навіть сотні людей знаходяться в їх катівнях, когось відпускають, когось залишають. Зараз пішли по квартирах, в деяких квартирах, окрім того, що грабують, навіть поселяються, деякі гаражі вскривають, активно викрадають і автівки.

Нині в Енергодарі немає інтернету і майже відсутній мобільний зв'язок. Непростим буде й опалювальний сезон, припускає міський голова. Каже, третину міста забезпечує теплом та гарячою водою місцева ТЕС. Вона не функціонує, оскільки на підприємство не можуть доставити вугілля - залізничне сполучення неможливе. А от ЗАЕС працює на енергетичний сектор України й контролюється нашими фахівцями.