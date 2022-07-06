За минулу добу у Миколаївській області наслідок обстрілів з боку окупантів поранення отримали 8 місцевих жителів. Про це повідомляє голова Миколаївської облради Анна Замазєєва в Telegram.

5 липня російська армія обстрілювала Баштанський і Миколаївський райони. Ворожі снаряди влучили на територію Очаківської, Широківської, Березнегуватської, Первомайської, Куцурубської та Нечаянської громад.

В результаті атак ворога є загиблі та 8 поранених, діти не постраждали.

Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Наразі в лікарнях Миколаївської області знаходяться 289 пацієнтів, які отримали поранення через обстріли. Ще 102 громадян отримали допомогу амбулаторно.