Обстріли Миколаївській області: скільки людей отримали поранення [ Редагувати ]
За минулу добу у Миколаївській області наслідок обстрілів з боку окупантів поранення отримали 8 місцевих жителів. Про це повідомляє голова Миколаївської облради Анна Замазєєва в Telegram.
5 липня російська армія обстрілювала Баштанський і Миколаївський райони. Ворожі снаряди влучили на територію Очаківської, Широківської, Березнегуватської, Первомайської, Куцурубської та Нечаянської громад.
В результаті атак ворога є загиблі та 8 поранених, діти не постраждали.
Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Наразі в лікарнях Миколаївської області знаходяться 289 пацієнтів, які отримали поранення через обстріли. Ще 102 громадян отримали допомогу амбулаторно.
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