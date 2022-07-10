Джоковіч тріумфально виграв Вімблдон-2022 і обійшов Федерера [ Редагувати ]
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Перемогою сербського тенісиста Новака Джоковіча над австралійцем Ніком Кірйосом у чотирьох сетах завершився фінал Вімблдонського турніру-2022.
Безкомпромісно серб і австралієць провели четверту партію. Попри спротив суперника, обоє лише перемагали на своїх подачах, довели рахунок 6:6 і перейшли з'ясовувати взаємини в тай-брейк. А там Кірйос припустився кількох помилок і програв сет і матч.
Здобутий на трав'яному мейджорі титул став для Новака Джоковіча 21-м на турнірах "Великого шолома" і 7-м на Вімблдоні.
За тріумфами на мейджорах серб обійшов принципового опонента – Роджера Федерера (20 титулів). Попереду – Рафаель Надаль (23).
Seven-time champion. Four in a row.#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/ZUcVtFsKUd— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2022
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