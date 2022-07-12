Кількість загиблих у Часовому Яру різко зросла: розбір завалів продовжується [ Редагувати ]
Вже 45 загиблих витягнули рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Станом на 19:30 виявлено тіла ще 4 загиблих осіб (всього виявлено тіла 45 загиблих осіб, з них 1 дитина), врятовано з-під завалів 9 осіб", - проінформували рятувальники.
За оцінками ДСНС, розібрано вже 80% розвалин - розчищено близько 420 тонн зруйнованих конструкцій.
Пошуки уцілілих тривають - до них залучено 57 рятувальників та 8 одиниць техніки.
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