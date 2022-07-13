Чи ведуть Україна і росія переговори про завершення війни: відповідь Кулеби [ Редагувати ]
Україна поки не веде з росією переговори про завершення війни. Про це повідомляє голова МЗС Дмитро Кулеба під час брифінг.
Причиною цього є позиція рф і її агресія.
За його словами, для України головною метою є звільнення всіх окупованих територій і відновлення цілісності. Це водночас є кінцевою точною переговорною позицією.
Поки немає переговорів між росією і Україною через позицію рф і її постійної агресії проти нашої країни. Тому, дійсно, нічого обговорювати.
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