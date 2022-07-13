Подоляк відреагував на чутки щодо постачання зброї в Україну [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на чутки, які поширюються у західній пресі щодо постачання західного озброєння Україну.
Про це повідомляє він в Twitter.
"Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України - питання виживання. Контроль за нею - пріоритет", - запевнив він.
За словами Подоляка, усі "чутки" про інше - банальні пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання.
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