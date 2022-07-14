Хотіли вилекої трагедії: з'явилися важливі подробиці теракту росії у Вінниці [ Редагувати ]
У четвер, 14 липня, росія вчинила черговий теракт, обстрілявши ракетами центр Вінниці. Країна-терорист свідомо хотіла вбити і поранити якнайбільше мирних жителів, оскільки удару було завдано високоточними ракетами "Калібр".
У ЗСУ раніше уточнили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Запуск було здійснено з підводного човна з акваторії Чорного моря.
Як відомо, максимальне відхилення ракети "Калібр" – 2-4 метри. Крім того, удару було завдано вдень, коли в центрі міста перебуває максимальна кількість людей. Тому звичайні відмовки росії, що "цілилися туди" в цьому випадку очевидно абсурдні.
Кількість жертв ракетного удару по Вінниці продовжує зростати. Вже відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей.
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