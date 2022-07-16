Масований ракетний терор. Саме так можна назвати те, що чинить росія в Україні зараз. Протягом усього випуску ми покажемо беззаперечні докази того, що федерація - це зараз держава-терорист, яка загрожує всьому світу. Ось лише перелік атак за останню добу: кілька годин тому - ракета влучила в житловий будинок у Чугуєві. Загиблих - двоє... Знищення сільгосп-господарства на Черкащині. Ранковий обстріл Одещини, нічний масований вогонь по Дніпру... Докладніше про це - дивіться далі.

Спокійний вечір у Дніпрі напередодні перервала атака російських ракет. О 21-й вони полетіли на місто. На місці влучання одразу ж спалахнула потужна пожежа - горіли автівки людей. Жертвами стали троє мирних жителів. Ще 16-ро - поранені...

Сергій Ковтонюк - т.в.о. начальника відділу зв'язків із ЗМІ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

Згоріло два автомобілі, більше 10 пошкоджено, у прилеглих будинках вибиті вікна та двері. Через удар пошкоджено труби водогонів, без водопостачання залишилося правобережна частина міста.

Цю величезну вирву залишила по собі російська ракета. Фахівці дістали звідти великий уламок. Це фрагмент Х-101. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів! Летить зі швидкістю більш як 700 кілометрів за годину. Вибухова хвиля у будинку залишила лише стіни.

Надія - жителька Дніпра:

В моїй квартирі впав потолок, всі двері вибиті, уся мебель потрощена. Що можна було винести, все винесла. В основном вещи. Все остальне, техніка, все побито.

З побитих помешкань людей евакуювали. Бо залишатися у цих квартирах небезпечно.

За даними обласної військової адміністрації, загалом по Дніпру вдарили шістьма ракетами. Кожна з яких орієнтовно коштує 13 мільйонів долларів. Чотири - збили сили ППО.

Пів на п'яту ранку. Від сигналу тривоги та потужного вибуху прокинулася Одеса.

Михайло, охоронець складу:

Я увидел шлейф. Ракету - ну, метров наверное 10 и шлейф такой. Единственно, что я успел - спрятаться за машину. Посыпались стекла. Взрыв был такой, что я до сих пор плохо слышу.

Російська ракета влучила у великий торговельний склад. Полум'я вмить охопило все довкола.

Вікторія Журавська, спікер ГУ ДСНС в Одеській області:

Надійшло повідомлення про загорання складського приміщення в наслідок влучання крилатої ракети. На загальній площі 1000 метрів квадратних.

Попередньо відомо: ніхто з людей не постраждав. Можливо, тому, що в мить влучання ракети охоронці складу були в безпечному місці.

Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації:

Охоронці цього складу дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги. І це зберегло їм життя.

Рятувальники гасили пожежу шість годин. І змогли запобігти займанню території, де зберігали вибухонебезпечні лако-фарбові матеріали.

А пообіді - правоохоронці затримали чотирьох людей, які фотографували місце та наслідки російського ракетного удару. Підозрюють: вони працювали на ворога й були коригувальниками.