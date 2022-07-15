Над Київщиною збили ракету рашистів (відео) [ Редагувати ]
Над Київщиною ввечері 15 липня сили ППО збили ворожу ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета.
Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби.
Очільник Київщини закликав всіх жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що в місті знешкодили вибухівку.
Щойно в мікрорайоні Синергія знешкодили вибухівку. Без паніки!
Нагадаємо, що ввечері у Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи.
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