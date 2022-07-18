Екс-командувач силами НАТО спрогнозував терміни закінчення війни в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Повномасштабна війна росії проти України може тривати ще чотири-шість місяців і стати замороженим конфліктом за прикладом Корейської війни.
Про це повідомляє колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс в коментарі Business Insider.
За словами військового, українська армія чинить сильний опір російським окупантам, а плани президента рф володимира путіна виявилися "не особливо ефективними".
Він зазначив, що путін отримав трохи території України "в порівнянні з тим, для чого почав конфлікт".
"Я бачу, що це веде до закінчення "Корейської війни", тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, триваючої ворожості, свого роду замороженого конфлікту. Побачимо це протягом чотирьох-шести місяців. Жодна зі сторін не може витримати набагато довше", - сказав Ставрідіс.
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