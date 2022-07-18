Збільшення обстрілів Сумської області: чи чекати наступу [ Редагувати ]
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння України. Останнім часом більше обстрілів фіксується в Сумській області. Про це свідчить заява речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Ворог продовжує обстрілювати і Чернігівську, і Сумську області. Це відбувається щоденно. Останнім часом ми фіксуємо, що більше обстрілів припадає саме на Сумську область. Це відбулося і вчора. Використовують ствольну артилерію, міномети, непоодинокі випадки запуску ракет з літаків.
При цьому, як на кордоні з рф на цьому напрямку, такі на кордоні з Білоруссю прикордонники наразі не бачать створення ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення.
Водночас ДПСУ, ЗСУ посилили ці напрямки, робиться все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння у разі, якщо ворог, або ж ті, хто захоче до нього долучитися, спробують здійснити наступ.
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