Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння України. Останнім часом більше обстрілів фіксується в Сумській області. Про це свідчить заява речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Ворог продовжує обстрілювати і Чернігівську, і Сумську області. Це відбувається щоденно. Останнім часом ми фіксуємо, що більше обстрілів припадає саме на Сумську область. Це відбулося і вчора. Використовують ствольну артилерію, міномети, непоодинокі випадки запуску ракет з літаків.

При цьому, як на кордоні з рф на цьому напрямку, такі на кордоні з Білоруссю прикордонники наразі не бачать створення ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення.