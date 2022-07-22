У п'ятницю, 22 липня, у Туреччині, у Стамбулі очікується підписання Угоди про "зерновий Коридор". Про це заявив прес - секретар президента росії дмитро пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

З російського боку документ підпише міністр оборони сергій шойгу.

Так, ми можемо підтвердити, що міністр оборони шойгу відправився до Туреччини, ми можемо підтвердити, що сьогодні готується підписання, але дочекаймось, не будемо поки забігати вперед.

Також на підписанні документа будуть присутні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

На цю мить не відомо, хто буде підписувати угоду з боку України. Однак, за даними турецьких ЗМІ, це може зробити міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Підписання угоди по "зерновому коридору" має відбутися о 16:30.