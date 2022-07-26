У росії хочуть визнати Україну "терористичною державою" [ Редагувати ]
У росіїї підготували законопроект, згідно з яким пропонується визнати Україну нібито "терористичною державою". Про це повідомляють "РИА Новости".
Зокрема, документ визначає порядок визнання держав терористичними і спонсорами-тероризму. У самому законопроекті є згадка про те, що до нібито "терористичних держав" відноситься Україна.
Крім того, росія може визнати спонсором тероризму країну, яка постачає товари військового призначення в Україну.
Також пропонується конфіскувати майно громадян таких країн на території росії.
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