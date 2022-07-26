У росіїї підготували законопроект, згідно з яким пропонується визнати Україну нібито "терористичною державою". Про це повідомляють "РИА Новости".

Зокрема, документ визначає порядок визнання держав терористичними і спонсорами-тероризму. У самому законопроекті є згадка про те, що до нібито "терористичних держав" відноситься Україна.

Крім того, росія може визнати спонсором тероризму країну, яка постачає товари військового призначення в Україну.

Також пропонується конфіскувати майно громадян таких країн на території росії.