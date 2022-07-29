У Полтавській області пролунаюсть постріли: у чому причина [ Редагувати ]
У п'ятницю, 29 липня, у Полтавській області місцеві мешканці можуть чути звуки пострілів. Про це повідомляється у Telegram голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
Це пов'язано із запланованими навчаннями.
На території Лубенської громади 29 липня проводитимуть навчальні стрільби.
Очільник обласної військової адміністрації закликав місцевих жителів зберігати спокій, якщо вони чутимуть звуки пострілів.
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