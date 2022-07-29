Евакуаційний поїзд з Покровська скасовано: у чому причина [ Редагувати ]
У п'ятницю, 29 липня, евакуаційний поїзд з Покровська Донецької області скасовано. Про це повідомляється у Telegram мера міста Руслана Требушкіна.
Внаслідок бойових дій пошкоджено колії.
В результаті бойових дій пошкоджено колії, тому поїзд не курсуватиме. Принаймні, поки що. Якщо буде нова інформація на цей рахунок - обов'язково повідомлю.
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