Нікопольський район під загрозою обстрілів [ Редагувати ]
Джерело: Інформатор
У Нікопольському районі Дніпропетровської області знову оголошено загрозу обстрілів. Під удари можуть потрапити населені пункти біля Каховського водосховища.
Про це повідомляє в Telegram начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
"Увага, сьогодні знову є ймовірність обстрілів населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища. Будьте обережні, користуйтеся правилом двох стін або перебуваєте в укриттях", - зазначив він.
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